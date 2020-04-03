Нардеп від "Слуги народу" вилікувався від коронавірусу

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко вилікувався від коронавірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у понеділок його виписують з лікарні.

"ПЛР-тест дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. При надходженні стан був важким", - зазначив нардеп.

Він також розповів, ніж які ліки він брав для того, щоб подолати хворобу і подякував медичний персонал інфекційного відділення Олександрівської лікарні Києва.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко був госпіталізований з підозрою на коронавірус. Він здав два тіста - один виявився негативним, інший - позитивним. Пізніше у нього таки підтвердили інфікування коронавірусом.

Раніше з симптомами на коронавірус був госпіталізований депутат з групи "Довіра" Сергій Вельможний та його син. Проте пізніше Вельможний заявив, що заявив, що його тест на коронавірус негативний.

Також про захворювання COVID-19 повідомила народний депутат Анна Скороход. Вона розповіла, що зараження коронавірусом у неї виявили після появи одного з симптомів - у депутатки зникло нюх.