Нардеп від "Слуги народу" відбував термін за зґвалтування, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що у народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є погашена судимість за звинуваченням у зґвалтуванні. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами генпрокурора, була здійснена перевірка за даним фактом відповідними органами.

"Перевірка була здійснена. Не Генеральною прокуратурою, а відповідними органами, ті факти, про які ви говорили вони підтвердилися. Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судимий на даний момент", - заявив він.

Зазначимо, раніше колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов в середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Руслан Рябошапка повідомив, що справи про компанії Burisma і Хантера Байдена передадуть у НАБУ, ДБР та СБУ. За його словами, зараз є 13 справ, де фігурує екс-міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський.

Також він повідомив, що Микола Злочевський був оголошений в розшук.