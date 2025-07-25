Нардеп Рущишин погиб в ДТП: ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало расследование по факту смертельной аварии, в который погиб народный депутат Ярослав Рущишин. ДТП произошло на трассе в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Как отмечается, авария произошла вечером, 24 июля 2025 года, на трассе Н-09 "Мукачево - Львов" возле села Бабухов Рогатинской общины Ивано-Франковской области.
В результате аварии народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.
ГБР открыло дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического события.
Напомним, ДТП произошло примерно в 21:45 возле села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, политик находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.
Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.
Известие о трагической гибели народного депутата Ярослава Рущишина стало потрясением для многих. В соцсетях его вспоминают как честного политика, мецената и человека большой души.
РБК-Украина собрало самые теплые слова, которыми известные украинцы прощаются с ним.
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