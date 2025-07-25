Нардеп Рущишин погиб в ДТП: ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало расследование по факту смертельной аварии, в который погиб народный депутат Ярослав Рущишин. ДТП произошло на трассе в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В результате аварии народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

Как отмечается, авария произошла вечером, 24 июля 2025 года, на трассе Н-09 "Мукачево - Львов" возле села Бабухов Рогатинской общины Ивано-Франковской области.

Трагическая гибель Ярослава Рущинина

Напомним, ДТП произошло примерно в 21:45 возле села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, политик находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.

Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.

Известие о трагической гибели народного депутата Ярослава Рущишина стало потрясением для многих. В соцсетях его вспоминают как честного политика, мецената и человека большой души.

РБК-Украина собрало самые теплые слова, которыми известные украинцы прощаются с ним.

Также чем именно запомнился нардеп и что о нем известно можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.