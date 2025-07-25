Нардеп Рущишин погиб в ДТП: ГБР начало расследование
Государственное бюро расследований начало расследование по факту смертельной аварии, в который погиб народный депутат Ярослав Рущишин. ДТП произошло на трассе в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Как отмечается, авария произошла вечером, 24 июля 2025 года, на трассе Н-09 "Мукачево - Львов" возле села Бабухов Рогатинской общины Ивано-Франковской области.
В результате аварии народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.
ГБР открыло дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического события.
Трагическая гибель Ярослава Рущинина
Напомним, ДТП произошло примерно в 21:45 возле села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, политик находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.
Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.
Известие о трагической гибели народного депутата Ярослава Рущишина стало потрясением для многих. В соцсетях его вспоминают как честного политика, мецената и человека большой души.
РБК-Украина собрало самые теплые слова, которыми известные украинцы прощаются с ним.
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