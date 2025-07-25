Нардеп, реформатор и меценат: что известно о Ярославе Рущишине, погибшем в ДТП

В четверг, 24 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб украинский политик, предприниматель и благотворитель Ярослав Рущишин. Ему было 57 лет.

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Ярослав Рущишин родился и вырос во Львове - детство провел на улице Самчука, а юность прошла в районе Кульпарковской-Научной. После службы в армии (1985-1987) работал электромонтером на "Львовприборе".

С первых дней студенческой жизни он стал активным участником общественной жизни: присоединился к Студенческому братству, а впоследствии стал его лидером во Львовском торгово-экономическом институте.

Именно Рущишин стал одним из двигателей первого украинского Майдана - Революции на граните. В 1990 году он оказался среди лидеров студенческого голодания, которое состоялось на тогдашней площади Октябрьской революции (ныне - Майдан Независимости), и стало переломным моментом для украинского общества.

Образование

Ярослав получил образование бухгалтера и финансиста во Львове, впоследствии - степень MBA в Киево-Могилянской академии и юридическое образование в КНУ имени Тараса Шевченко. К этому добавились еще и философские студии в Украинском католическом университете.

Начало профессионального пути

В 1993 году Рущишин вместе с собратьями основал легендарное художественное объединение "Дзига" - платформу для культовых фестивалей, выставок, музыкальных проектов и живого искусства. Оттуда пошли идеи "Вывиха", музыкальных групп, а затем - швейная компания "Троттола", которая превратилась в большое производство с тысячами работников.

В 2003-2004 годах он вместе с Маркияном Иващишиным издавал "Львовскую газету", которая имела смелость критиковать местную власть и столкнулась с преследованием. Против обоих предпринимателей открыли уголовные дела, но в судах Рущишин доказал безосновательность обвинений.

Ярослав Рущишин десятилетиями инвестировал во Львов: поддерживал студентов стипендиями, был сенатором и благотворителем УКУ, приобщился к строительству храма Блаженных мучеников УГКЦ, поддерживал культуру, образование и общественные инициативы.

Он входил в Унивскую группу - интеллектуальную ячейку, которая в 2010 году создала концепцию развития Львова до 2025 года как города инноваций, культуры и прозрачного управления.

Политическая карьера

Рущишин был депутатом Львовского облсовета (200-2010) от "Нашей Украины", доверенным лицом Виктора Ющенко в 2004 году, а в 2019-м - Петра Порошенко. В 2019 году стал народным депутатом от партии "Голос", а впоследствии - кандидатом в мэры Львова.

За активную гражданскую позицию, многолетнюю деятельность в культуре, образовании и реформировании общества Ярослав Рущишин был награжден орденом "За заслуги" II степени.

Гибель

Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП, которое произошло вечером 24 июля, примерно в 21:45, на трассе возле села Бабухов в Ивано-Франковском районе. Рущишин управлял мотоциклом Harley-Davidson, однако потерял контроль над транспортом и врезался в трактор, который двигался в том же направлении.

Народный депутат скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.