Нардеп від ОПЗЖ опублікував результати експрес-тесту на коронавірус

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин повідомив результати перевірки на інфікованість коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волошина у Facebook.

За його словами, результати експрес-тесту по всіх вірусів респіраторної групи у нього негативні.

"Я абсолютно здоровий, що було офіційно підтверджено завідувачем інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Результати експрес-тестів з усіх вірусів респіраторної групи негативні", - повідомив нардеп.

При цьому він додав, що щоб уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм коронавірусу, він самоізолюється вдома на карантин.

"В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, бо щоб відповідно до рекомендацій ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів, взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше", - додав Волошин.

Фото: результати на коронавірус нардепа Олега Волошина (facebook.com/oleg.voloshin.7165)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олега Волошина після контактів з зараженим коронавірусом французьким сенатором Жаном-Люком Рейтцером направили на проходження тесту на коронавірус, якого напередодні госпіталізували з підозрою на коронавірус, підозра підтвердилася.

РБК-Україна повідомляло, що підозра на зараження коронавірусом в дев'яти українців не підтвердилося. Станом на 6 березня в Україні не зареєстровані нові випадки захворювання COVID-19.

Єдиний випадок зараження коронавірусом в Україні підтвердили в Чернівцях 3 березня. Вірус COVID-19 був виявлений у чоловіка, який нещодавно подорожував по Італії.