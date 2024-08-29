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Нардеп Копытин попал в ДТП под Киевом, он в больнице, - источник

Фото: Игорь Копытин (sluga-narodu.com)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Под Киевом произошло ДТП с участием одного из действующих народных депутатов. Он был пассажиром въехавшего в бетонное препятствие авто.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на заявление Нацполиции.

По данным правоохранителей, вчера, 28 августа, около 24 часов в полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь, на 78 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы, автомобиль въехал в бетонные блоки.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на бетонное препятствие.

Водитель и его пассажир, которым, по данным источников РБК-Украина, оказался действующий народный депутат Украины Игорь Копытин, госпитализирован в больницу.

У водителя предварительно диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Копытина госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника и травму головы.

ДТП в Украине

Напомним, недавно автобус футбольного клуба "Ужгород" попал в ДТП в Житомирской области.

К тому же, во Львовской области перекрыли дорогу из-за ДТП с грузовиком и микроавтобусом.

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КиевДТПАвария