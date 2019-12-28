Нардеп Іванов закликав місцеву владу зменшувати тарифи по всій Україні

Фото: Володимир Іванов (з відкритих джерел)

У Раді закликали всі міста України підтримати рішення уряду

Народний депутат по 185-му виборчому округу Херсонської області Володимир Іванов підтвердив, що на його окрузі вже початий перерахунок тарифів у бік зменшення, згідно з постановою уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

Нардеп закликав всі міста України підтримати рішення уряду та перераховувати тарифи.

"Нарешті в основу буде покладена ринкова ціна на газ трохи вище 5000 грн, яка є зараз, а не нереальна ціна в більше 7000 грн, яка фігурувала в платіжках до цього рішення Кабміну. Це дозволить знизити тариф на тепло для населення до 30%, що безумовно є стратегічним кроком в умовах зими і гостроти питання теплопостачання для кожного українця в цей період", - пише нардеп.

Він відмітив, що на сьогодні уже передані інструкції місцевим органам влади та господарюючим суб'єктам, які розпочали перерахунок тарифів в платіжках. Також Іванов підкреслив, що на його виборчому окрузі вже ведеться робота по перерахунку тарифів на зменшення.

"Як депутат, який представляє Херсонщину та 185-ий виборчий округ зокрема, підтверджую, що і в нашому регіоні розпочато перерахунок і уже дуже скоро люди відчують практичний результат тарифної політики нової влади”, - повідомив він.

Нардеп підкреслив, що нічого страшного, "популістичного" для місцевої влади в перегляді платіжок немає, тому він закликав всі міста Херсонської області та загалом України приєднуватися до розпочатої Кабміном політики зниження тарифів.

"Підтримка уряду є, тому все необхідне можливо зробити доволі швидко і ефективно. Працюємо далі і концентруємося на таких же реальних і практичних рішеннях, результат яких українці можуть відчути не через рік-два, а уже зараз", - наголошує парламентарій.