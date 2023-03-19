Нардеп Гевко попал в ДТП с погибшим

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", - сообщил Гевко.

Нардеп сообщил, что сотрудничает со следствием, а также прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

Напомним, недавно под Будапештом столкнулись более 40 автомобилей.

Ранее стало известно, что 5 марта в Турции произошла масштабная авария с участием 23 автомобилей.

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