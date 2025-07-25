В полупрозрачном платье и перчатках: жена Усика очаровала стильным образом

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина снова привлекла внимание сети своим стильным образом. Она показала новые фото в изящном полупрозрачном платье и элегантных перчатках.
Подробнее о ее образе рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram.
Платье
Для новой фотосессии Екатерина выбрала облегающее платье без бретелек золотистого оттенка, полностью расшитое мелкими блестящими элементами (бисером или кристаллами), которые создают мерцающий эффект.
Корсет и полупрозрачный материал платья подчеркивают стройную фигуру.
Перчатки
Также образ дополнен длинными черными перчатками из кожи. Они придают образу драматизма и элегантности, контрастируя со светлым платьем.
Обувь
Дополнить стильный лук жена Усика решила классическими туфлями-лодочками черного цвета с узким носком.
Аксессуары
Широкие золотистые браслеты, которые гармонично сочетается с цветом платья. Также заметны серьги-подвески и браслет на ноге.
Прическа и макияж
Волосы аккуратно уложены в мягкие волны, что придает образу легкости и женственности.
Макияж лица достаточно выразителен, особенно акцент сделан на губах, которые накрашены темной помадой. Контуры лица четко очерчены, подчеркнуты скулы.
Стиль
Гламур: облегающее фигуру блестящее платье, длинные перчатки, выразительный макияж и уверенная поза - все это говорит о роскоши и привлекательности.
Классический вечерний: платье без бретелек, его длина и материал, а также длинные перчатки - это типичные элементы вечернего дресс-кода для торжественных событий, красных дорожек или приемов.
Ретро-гламур: длинные перчатки и волнистые волосы могут отсылать к золотой эпохе Голливуда (1940-1950-е годы), такой образ был очень популярен среди кинозвезд. Это придает образу винтажной нотки.
Фолловеры супруги украинского боксера засыпали ее комплиментами:
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