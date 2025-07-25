В полупрозрачном платье и перчатках: жена Усика очаровала стильным образом

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина снова привлекла внимание сети своим стильным образом. Она показала новые фото в изящном полупрозрачном платье и элегантных перчатках.

Подробнее о ее образе рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram.

Какой образ выбрала жена Усика

Платье

Для новой фотосессии Екатерина выбрала облегающее платье без бретелек золотистого оттенка, полностью расшитое мелкими блестящими элементами (бисером или кристаллами), которые создают мерцающий эффект.

Корсет и полупрозрачный материал платья подчеркивают стройную фигуру.

Перчатки

Также образ дополнен длинными черными перчатками из кожи. Они придают образу драматизма и элегантности, контрастируя со светлым платьем.

Екатерина Усик показала новые фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Обувь

Дополнить стильный лук жена Усика решила классическими туфлями-лодочками черного цвета с узким носком.

Аксессуары

Широкие золотистые браслеты, которые гармонично сочетается с цветом платья. Также заметны серьги-подвески и браслет на ноге.

Прическа и макияж

Волосы аккуратно уложены в мягкие волны, что придает образу легкости и женственности.

Макияж лица достаточно выразителен, особенно акцент сделан на губах, которые накрашены темной помадой. Контуры лица четко очерчены, подчеркнуты скулы.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Гламур: облегающее фигуру блестящее платье, длинные перчатки, выразительный макияж и уверенная поза - все это говорит о роскоши и привлекательности.

Классический вечерний: платье без бретелек, его длина и материал, а также длинные перчатки - это типичные элементы вечернего дресс-кода для торжественных событий, красных дорожек или приемов.

Ретро-гламур: длинные перчатки и волнистые волосы могут отсылать к золотой эпохе Голливуда (1940-1950-е годы), такой образ был очень популярен среди кинозвезд. Это придает образу винтажной нотки.

Жена Усика показала гламурный образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как отреагировали в сети

Фолловеры супруги украинского боксера засыпали ее комплиментами:

"Эта женщина идеальна во всем"

"Нежная, мудрая и добрая"

"Wow"

"Катя, вау"

"Наша королева".

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)