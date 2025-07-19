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Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Суббота 19 июля 2025 07:15
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Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно Как носить полупрозрачную юбку летом 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Полупрозрачная юбка оказалась в центре модных образов: она идеально сочетает легкость, смелость и женственность. Но чтобы выглядеть стильно и не переступить предел вульгарности, нужно знать несколько важных секретов, как носить этот тренд с другими элементами гардероба.

РБК-Украина подробнее рассказывает, почему эта юбка сейчас на пике популярности и как ее правильно носить.

Почему это тренд 2025

Максимальная легкость

В жаркие дни легкие ткани - настоящее спасение. Полупрозрачные материалы (сетка, органза, шифон) позволяют коже дышать и создают эффект невесомости.

Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Как носить полупрозрачную юбку (фото: instagram.com/joiedejude)

Мода на "обнаженный" стиль

Тренд на "обнаженные" силуэты, прозрачность и намеки на эротику продолжает доминировать в коллекциях мировых брендов - от Valentino до Miu Miu. Но важно: это не об пошлости, а об уверенности и тонком балансе между откровенностью и эстетикой.

Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Полупрозрачная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)

Универсальность

Полупрозрачная юбка легко трансформируется из дневного образа в вечерний, если правильно подобрать верх и обувь. Это идеальный вариант для тех, кто хочет смотреться эффектно, но без лишнего пафоса.

Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Полупрозрачная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)

С чем носить:

  • с хлопковыми шортами - для городского, смелого образа. Добавляем кроп-топ или рубашку на пуговицах
  • с объемным жакетом или oversize-рубашкой - игра контрастов создает модную многослойность и придает сдержанности
  • с боди или майкой - для изящного вечернего образа
  • с грубыми сандалиями, мюлями или балетками - чтобы уравновесить нежную текстуру юбки.

Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Модная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Как не выглядеть вульгарно в полупрозрачной юбке

Чтобы полупрозрачная юбка выглядела стильно и элегантно, важно соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, выбирайте нижнюю юбку или нейтральные шорты, которые не будут сильно выделяться под прозрачным материалом.

Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Образ с полупрозрачной юбкой на праздник (фото: instagram.com/joiedejude)

Во-вторых, сочетайте прозрачную юбку с более сдержанным верхом - например, однотонной футболкой, рубашкой или топом без чрезмерных деталей.

Избегайте слишком открытой одежды сверху или слишком ярких аксессуаров, чтобы не перегрузить образ.

Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Модная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Выбирайте однотонные модели или с легким кружевом - они смотрятся дороже. Дополните образ солнцезащитными очками, маленькой сумкой и трендовыми серьгами.

И, наконец, обратите внимание на качество ткани - матовые и легкие материалы выглядят изысканнее, чем слишком блестящие или слишком прозрачные варианты.

Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно

Полупрозрачная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: JUDITH JONES-HUNTINGTON, Anouk Yve.

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