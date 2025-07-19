Полупрозрачная юбка - главный тренд лета 2025: как носить и не выглядеть вульгарно
Полупрозрачная юбка оказалась в центре модных образов: она идеально сочетает легкость, смелость и женственность. Но чтобы выглядеть стильно и не переступить предел вульгарности, нужно знать несколько важных секретов, как носить этот тренд с другими элементами гардероба.
РБК-Украина подробнее рассказывает, почему эта юбка сейчас на пике популярности и как ее правильно носить.
Почему это тренд 2025
Максимальная легкость
В жаркие дни легкие ткани - настоящее спасение. Полупрозрачные материалы (сетка, органза, шифон) позволяют коже дышать и создают эффект невесомости.
Как носить полупрозрачную юбку (фото: instagram.com/joiedejude)
Мода на "обнаженный" стиль
Тренд на "обнаженные" силуэты, прозрачность и намеки на эротику продолжает доминировать в коллекциях мировых брендов - от Valentino до Miu Miu. Но важно: это не об пошлости, а об уверенности и тонком балансе между откровенностью и эстетикой.
Полупрозрачная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)
Универсальность
Полупрозрачная юбка легко трансформируется из дневного образа в вечерний, если правильно подобрать верх и обувь. Это идеальный вариант для тех, кто хочет смотреться эффектно, но без лишнего пафоса.
Полупрозрачная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)
С чем носить:
- с хлопковыми шортами - для городского, смелого образа. Добавляем кроп-топ или рубашку на пуговицах
- с объемным жакетом или oversize-рубашкой - игра контрастов создает модную многослойность и придает сдержанности
- с боди или майкой - для изящного вечернего образа
- с грубыми сандалиями, мюлями или балетками - чтобы уравновесить нежную текстуру юбки.
Модная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Как не выглядеть вульгарно в полупрозрачной юбке
Чтобы полупрозрачная юбка выглядела стильно и элегантно, важно соблюдать несколько простых правил.
Во-первых, выбирайте нижнюю юбку или нейтральные шорты, которые не будут сильно выделяться под прозрачным материалом.
Образ с полупрозрачной юбкой на праздник (фото: instagram.com/joiedejude)
Во-вторых, сочетайте прозрачную юбку с более сдержанным верхом - например, однотонной футболкой, рубашкой или топом без чрезмерных деталей.
Избегайте слишком открытой одежды сверху или слишком ярких аксессуаров, чтобы не перегрузить образ.
Модная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Выбирайте однотонные модели или с легким кружевом - они смотрятся дороже. Дополните образ солнцезащитными очками, маленькой сумкой и трендовыми серьгами.
И, наконец, обратите внимание на качество ткани - матовые и легкие материалы выглядят изысканнее, чем слишком блестящие или слишком прозрачные варианты.
Полупрозрачная юбка на лето 2025 (фото: instagram.com/joiedejude)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: JUDITH JONES-HUNTINGTON, Anouk Yve.