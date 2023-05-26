Напал на Шольца в аэропорту. Неизвестный прорвался сквозь охрану канцлера Германии

Неизвестный мужчина вклинился на собственном автомобиле в кортеж канцлера Германии Олафа Шольца. Затем он прорвался через охрану политика для того, чтобы обнять его.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Bild.

По данным издания, инцидент произошел еще 24 мая в момент, когда Шольц возвращался в Берлин после посещения офиса Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне.

Неизвестный мужчина вклинился в колонну автомобилей, сопровождавших канцлера и проехавших с ними на аэродром. После этого он подошел к Шольцу и обнял его.

Заметим, что Шольц не стал сопротивляться объятиям мужчины. При этом эксперты заявляют, что подобное провал для немецких спецслужб. Инцидент может повлиять на сотрудников полиции и аэропорта.