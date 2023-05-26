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Напал на Шольца в аэропорту. Неизвестный прорвался сквозь охрану канцлера Германии

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Германия, Пятница 26 мая 2023 15:47
Напал на Шольца в аэропорту. Неизвестный прорвался сквозь охрану канцлера Германии Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный мужчина вклинился на собственном автомобиле в кортеж канцлера Германии Олафа Шольца. Затем он прорвался через охрану политика для того, чтобы обнять его.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Bild.

По данным издания, инцидент произошел еще 24 мая в момент, когда Шольц возвращался в Берлин после посещения офиса Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне.

Неизвестный мужчина вклинился в колонну автомобилей, сопровождавших канцлера и проехавших с ними на аэродром. После этого он подошел к Шольцу и обнял его.

Заметим, что Шольц не стал сопротивляться объятиям мужчины. При этом эксперты заявляют, что подобное провал для немецких спецслужб. Инцидент может повлиять на сотрудников полиции и аэропорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен возобновить личный контакт с президентом России. Телефонные звонки прекратились в прошлом году из-за отсутствия результата.

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Олаф Шольц аеропорт
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