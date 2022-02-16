Втеча із СІЗО. На Закарпатті затримані напали на конвоїра та втекли, введена спецоперація

У середу, 16 лютого, на Закарпатті двоє чоловіків втекли з ізолятора тимчасового тримання. Співробітники поліції розшукують зловмисників.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції.
Як зазначається, інцидент стався о 03:00, обидва чоловіки жителі міста Виноградове (Закарпатська область) – 29-річні Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. Під час втечі з-під варти вони наппали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідомому напрямку.
На пошуки втікачів орієнтовані наряди поліції регіону, а також відповідні заходи проводять оперативні підрозділи.
Поліція просить громадян, кому відомо місце знаходження вказаних фігурантів, негайно повідомити про це лінію "102".
Зазначимо, що 20 ув'язнених з-поміж колишніх бойовиків угруповання ІДІЛ втекли з в'язниці Ес-Санавія в місті Хасеке.