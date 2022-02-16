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Втеча із СІЗО. На Закарпатті затримані напали на конвоїра та втекли, введена спецоперація

Автор: Кароліна Гайдук

У середу, 16 лютого, на Закарпатті двоє чоловіків втекли з ізолятора тимчасового тримання. Співробітники поліції розшукують зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, інцидент стався о 03:00, обидва чоловіки жителі міста Виноградове (Закарпатська область) – 29-річні Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. Під час втечі з-під варти вони наппали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідомому напрямку.

На пошуки втікачів орієнтовані наряди поліції регіону, а також відповідні заходи проводять оперативні підрозділи.

Поліція просить громадян, кому відомо місце знаходження вказаних фігурантів, негайно повідомити про це лінію "102".

Зазначимо, що 20 ув'язнених з-поміж колишніх бойовиків угруповання ІДІЛ втекли з в'язниці Ес-Санавія в місті Хасеке.

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Закарпатська область