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Нападавшие в Дагестане убили более 15 российских полицейских

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Вадим Ребрина

Более 15 сотрудников полиции РФ стали жертвами боевиков, совершивших ряд нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена.

Шесть боевиков ликвидированы.

Меликов заверил, что ситуация в Дагестане контролируется органами власти и силовиками.

Он также заявил, что в Дагестане "продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые подготавливались из-за рубежа".

Нападения в Дагестане

В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные совершили ряд вооруженных нападений, в частности на полицейских, синагогу и православную церковь, священник которой погиб.

На улицы Дербента была выведена тяжелая военная техника. Город перекрыт.

В нападениях принимали участие сыновья главы Сергокалинского района республики Омарова. Он задержан.

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