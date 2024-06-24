Нападавшие в Дагестане убили более 15 российских полицейских

Нападения в Дагестане

В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные совершили ряд вооруженных нападений, в частности на полицейских, синагогу и православную церковь, священник которой погиб.

На улицы Дербента была выведена тяжелая военная техника. Город перекрыт.

В нападениях принимали участие сыновья главы Сергокалинского района республики Омарова. Он задержан.

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