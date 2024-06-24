Нападавшие в Дагестане убили более 15 российских полицейских

Более 15 сотрудников полиции РФ стали жертвами боевиков, совершивших ряд нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена.
Шесть боевиков ликвидированы.
Меликов заверил, что ситуация в Дагестане контролируется органами власти и силовиками.
Он также заявил, что в Дагестане "продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые подготавливались из-за рубежа".
В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные совершили ряд вооруженных нападений, в частности на полицейских, синагогу и православную церковь, священник которой погиб.
На улицы Дербента была выведена тяжелая военная техника. Город перекрыт.
В нападениях принимали участие сыновья главы Сергокалинского района республики Омарова. Он задержан.
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