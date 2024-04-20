Нападавшими оказались военные. Что известно о расстреле полицейских в Винницкой области

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Что произошло

Утром субботы, 20 апреля, Национальная полиция сообщила о нападении на двоих патрульных в Гайсинском районе Винницкой области. Патрульные остановили для проверки автомобиль, в котором находились двое мужчин. Позже они открыли огонь в правоохранителей, после чего скрылись с места преступления.

На опубликованном в Telegram-каналах видеозаписи с бодикамеры одного из полицейских можно было увидеть, что нападение произошло не сразу. Мужчины из автомобиля поначалу адекватно общались с правоохранителями. Один из них согласился открыть багажник, а затем напал на одного из патрульных. После этого на видеозаписи слышны выстрелы, а затем просьба другого патрульного о помощи.

В результате нападения один из правоохранителей погиб. Другой - получил ранения.

Правоохранители уже установили нападающих, но их местонахождение пока неизвестно. Для поиска злоумышленников на территории Винницкой и Одесской областей была введена полицейская операция.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины).

Что известно о полицейских

Как известно, в результате нападения погиб 20-летний патрульный Максим Зарецкий. Он с 2021 года учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Другой полицейский - капитан полиции Максим Шарапанский. Он получил ранение и находится в Бершадской районной больнице. Его травмы незначительны, огнестрельных ранений нет.

Что известно о нападавших

В полиции не называли имен нападавших, но уже установлено, что они являются военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск Украины.

Реагируя на инцидент, командование Сухопутных войск пообещали оказывать максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании нападения на полицейских.

В сети распространялась информация, что нападавшими являются военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Однако в бригаде заявили, что разыскиваемые лица уже более года не являются военнослужащими 28 ОМБр.

В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко пообещал привлечь виновных к ответственности независимо от того, кто они и по какой причине совершили преступление.

"Оправдание этому преступлению нет и не может быть. Стрельцов необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости закона", - подчеркивал он в своем Telegram-канале.