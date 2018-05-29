Напад на Стерненка: слідство у справі про вбивство екс-військового майже завершено

24 травня в Одесі відбувся напад на Стерненка

Першочергові слідчі дії у справі про вбивство колишнього військового екс-лідером одеського "Правого сектора" Сергієм Стерненко майже завершені. Про це заявив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, передає "Громадське радіо".

"Слідство майже завершило досить об’ємний сегмент по всьому комплексу слічих дій і практично уже відтворена хронологія, з’ясовано обставини події та всіх осіб. Зараз очікуємо результати деяких судово-медичних експертиз і вже наближаємось до завершального етапу, коли буде надана кваліфікація діям всіх осіб, що брали участь в інциденті. Якщо будуть ознаки правопорушення - будуть оголошуватись підозри і за необхідності запобіжні заходи", - розповів Форостяк.

Він уточнив, що мова йде про декілька справ одночасно, додавши, що переїзд Стерненка з Одеси в Київ ускладнить розслідування.

Нагадаємо, 24 травня в Одесі стався напад на Стерненка. За його словами, він чинив опір, в результаті чого один з нападників був важко поранений і згодом помер. Пізніше поліція затримала другого фігуранта нападу на активіста. Напад на Стерненка в Одесі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі як замах на вбивство.