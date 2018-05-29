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Напад на Стерненка: слідство у справі про вбивство екс-військового майже завершено

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 18:10
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

24 травня в Одесі відбувся напад на Стерненка

Першочергові слідчі дії у справі про вбивство колишнього військового екс-лідером одеського "Правого сектора" Сергієм Стерненко майже завершені. Про це заявив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, передає "Громадське радіо".

"Слідство майже завершило досить об’ємний сегмент по всьому комплексу слічих дій і практично уже відтворена хронологія, з’ясовано обставини події та всіх осіб. Зараз очікуємо результати деяких судово-медичних експертиз і вже наближаємось до завершального етапу, коли буде надана кваліфікація діям всіх осіб, що брали участь в інциденті. Якщо будуть ознаки правопорушення - будуть оголошуватись підозри і за необхідності запобіжні заходи", - розповів Форостяк.

Він уточнив, що мова йде про декілька справ одночасно, додавши, що переїзд Стерненка з Одеси в Київ ускладнить розслідування.

Нагадаємо, 24 травня в Одесі стався напад на Стерненка. За його словами, він чинив опір, в результаті чого один з нападників був важко поранений і згодом помер. Пізніше поліція затримала другого фігуранта нападу на активіста. Напад на Стерненка в Одесі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі як замах на вбивство.

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Теги публікації: полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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