Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство

Напад на синагогу в Маріуполі Донецької області кваліфіковано як замах на вбивство. Правоохоронці вживають заходів для пошуку нападника.

Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий побив охоронця синагоги і втік. На даний момент правоохоронці відпрацьовують можливі шляхи відходу нападника та ймовірні місця його знаходження. Справа перебуває на контролі керівництва маріупольської міліції.

"Попередня кваліфікація події - ст. 15, п. 7, ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України, тобто замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів", - йдеться в повідомленні.

Фото: орієнтування на нападника (police.dn.ua)

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу порушника. Відомо, що він був одягнений у блакитну футболку з білими рукавами, темно-сині спортивні штани, кросівки з салатовими вставками.

РБК-Україна писало, що чоловік з сокирою сьогодні напав на охоронця синагоги в Маріуполі. Охоронцю вдалося обеззброїти його, нападник зник, кинувши в синагогу пакети і банки з піском та невідомою речовиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі поліцейських затримали за вимагання та наркоторгівлю; їм загрожує до 10 років в'язниці.