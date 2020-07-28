ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство

Маріуполь, Вівторок 28 липня 2020 19:01
Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство
Фото: синагога в Маріуполі (ujew.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Поліція також опублікувала орієнтування на нападника

Напад на синагогу в Маріуполі Донецької області кваліфіковано як замах на вбивство. Правоохоронці вживають заходів для пошуку нападника.

Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий побив охоронця синагоги і втік. На даний момент правоохоронці відпрацьовують можливі шляхи відходу нападника та ймовірні місця його знаходження. Справа перебуває на контролі керівництва маріупольської міліції.

"Попередня кваліфікація події - ст. 15, п. 7, ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України, тобто замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів", - йдеться в повідомленні.

Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство

Фото: орієнтування на нападника (police.dn.ua)

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу порушника. Відомо, що він був одягнений у блакитну футболку з білими рукавами, темно-сині спортивні штани, кросівки з салатовими вставками.

РБК-Україна писало, що чоловік з сокирою сьогодні напав на охоронця синагоги в Маріуполі. Охоронцю вдалося обеззброїти його, нападник зник, кинувши в синагогу пакети і банки з піском та невідомою речовиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі поліцейських затримали за вимагання та наркоторгівлю; їм загрожує до 10 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Маріупольполициянапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся