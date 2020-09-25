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Напад у Парижі вважають терактом, затримано другого підозрюваного

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура Парижу почала розслідування замаху на вбивство з терористичною метою злочинним угрупуванням. Спочатку напад на перехожих у Парижі було кваліфіковано як просто замах на вбивство.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

До розслідування нападу долучили Регіональне управління судової поліції Парижу та Головне управління внутрішньої безпеки Франції.

Крім того, біля станції метро "Річард Ленуар" бригада залізничної мережі заарештувала другого підозрюваного в нападі на перехожих. За непідтвердженою інформацією, підозрюваний невеликого зросту та має пакистанське походження.

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Обох підозрюваних у скоєнні нападу на перехожих взяли під варту.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Парижі невідомий з ножем напав на перехожих поблизу колишньої редакції журналу Charlie Hebdo. Зловмисник поранив чотирьох людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Як писало РБК-Україна, наприкінці червня в Глазго озброєний ножем чоловік напав на перехожих, один з поранених помер.

У тоже місяць у Глазго стався ще один напад, в результаті якого було поранено шість осіб, троє з них померли.

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