Напад у Манчестері назвали терактом

Фото: Ян Хопкінс (twitter.com/MENnewsdesk)

Поліція назвала напад на залізничну станцію терактом

Британська поліція, яка займається розслідуванням нападу озброєного чоловіка на залізничній станції "Вікторія" в Манчестері, заявила, що розслідує цю подію як теракт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Шеф міської поліції Манчестера Ян Хопкінс заявив, що 25-річний підозрюваний чоловік був заарештований, а на місці події було виявлено два ножі. Також він відмовився підтвердити чи є підозрюваний громадянином Британії. Поліція визнала, що напад мав терористичний характер.

Під час брифінгу Хопкінс додав, що напад є особливо жахливим, так як стався поблизу від місця теракту 22 травня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що в Китаї у місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус. В результаті чого загинули не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення. Правоохоронці заявили, що нападник був затриманий, а потерпілим надана перша медична допомога