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Напад з луком у Норвегії: поліція допустила версію теракту

Автор: Артур Родивилов

У МВС Норвегії заявили, що не виключають версію теракту у справі про напад з луком і стрілами. Невідомий убив п'ятьох людей у норвезькому місті Кунгсберг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Verdens Gang.

Нападник затриманий. Правоохоронні органи вважають, що злочинець діяв поодинці, активні пошуки можливих співучасників зараз не ведуться.

Представник правоохоронних органів також вказав, що версія про теракт не виключається. Він зазначив, що нападник побував у багатьох місцях міста, де здійснював атаки.

Раніше в Норвегії чоловік застрелив кілька людей з лука. Інцидент стався в центрі Кунгсберга, біля одного з місцевих магазинів. Унаслідок нападу кілька людей загинули та отримали поранення.

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Норвегия