Нападникам на журналістів "Стоп корупції" повідомили про підозру

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187
Сімом затриманим, які напали на журналістів проекту "Стоп корупції" повідомили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Прокуратури Києва у Facebook.
Як повідомили у прокуратурі, правоохоронці провели оперативні заходи та слідчі дії, в результаті яких встановили порушників та затримали їх. Сімом затриманим вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
Зазначається, що клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було направлене до Голосіївського районного суду Києва.
"За вчинене молодикам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали 9 осіб, які підозрюються у вчинені нападу на журналістів проекту "Стоп корупції".
Раніше РБК-Україна писало, що в Києві через напад на журналістів вводили план "перехоплення". Інцидент стався на вулиці Промислова, невідомі розбили автомобіль активістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима.