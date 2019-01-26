Нападникам на журналістів "Стоп корупції" повідомили про підозру

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187

Сімом затриманим, які напали на журналістів проекту "Стоп корупції" повідомили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Прокуратури Києва у Facebook.

Як повідомили у прокуратурі, правоохоронці провели оперативні заходи та слідчі дії, в результаті яких встановили порушників та затримали їх. Сімом затриманим вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зазначається, що клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було направлене до Голосіївського районного суду Києва.

"За вчинене молодикам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали 9 осіб, які підозрюються у вчинені нападу на журналістів проекту "Стоп корупції".

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві через напад на журналістів вводили план "перехоплення". Інцидент стався на вулиці Промислова, невідомі розбили автомобіль активістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима.