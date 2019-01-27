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Нападників на журналістів "Стоп корупції" відправили під домашній арешт

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 17:16
Нападників на журналістів "Стоп корупції" відправили під домашній арешт
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Нападниках загрожує до 10 років позбавлення волі

В Національній поліції України повідомили, що підозрювані у нападі на журналістів проекту "Стоп корупція" на час слідства будуть перебувати під домашнім арештом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що рішення було ухвалено Голосіївським районним судом. Затримані повинні перебувати за адресою проживання та виконувати покладені на них обов’язки із 21:00 до 7-ї ранку.

"У результаті першочергових слідчих дій сімом чоловікам оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі", - заявили в Нацполіції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали 9 осіб, які підозрюються у вчинені нападу на журналістів проекту "Стоп корупції".

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві через напад на журналістів вводили план "перехоплення". Інцидент стався на вулиці Промислова, невідомі розбили автомобіль активістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима

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