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Нападнику на журналістів на суді у справі Шеремета оголосили підозру

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 21:11
Нападнику на журналістів на суді у справі Шеремета оголосили підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі слідчі встановлюють осіб, причетних до цього злочину

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила про підозру одному з учасників в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва на судовому засіданні по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

За інформацією правоохоронців, дії підозрюваного виразились у переслідуванні журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, а також хуліганських діях щодо нього (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України)

"У п’ятницю, 27 грудня 2019 року, слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за погодження Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24.12.19 біля приміщення Київського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

Також відносно цього чоловіка триває судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 КК України, стороною обвинувачення підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського районного суду міста Києва.

Додамо, що в межах кримінального провадження, розпочатого у зв’язку з інцидентом біля Київського апеляційного суду, також розслідується факт заподіяння тілесних ушкоджень зазначеному журналісту, кваліфікований за ч. 2 ст. 345-1 КК України.

Наразі слідчі встановлюють осіб, причетних до цього злочину, та збирають відповідні докази.

Нагадаємо, поліція заявила, що встановила підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва. Поліцейські встановили нібито одного з нападників. Ним виявився 29-річний мешканець Київської області. За даними поліції, раніше в 2016 році він нападав з ножем на киянина.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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