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Нападника на журналістів на суді у справі Шеремета відправили під домашній арешт

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 22:29
Нападника на журналістів на суді у справі Шеремета відправили під домашній арешт
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Суд відправив підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду, де слухалася справа про вбивство Шеремета, під нічний домашній арешт

Суд 28 грудня відправив підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, під нічний домашній арешт. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

Повідомляється, що "суд обрав запобіжний захід підозрюваному в перешкоджанні діяльності, хуліганстві і погрози насильством журналісту. Фігурант знаходиться під нічним домашнім арештом".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру одному з учасників в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва на судовому засіданні у справі вбивства Шеремета.

За інформацією правоохоронців, дії підозрюваного висловилася в переслідуванні журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, а також хуліганських діях стосовно нього (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 і ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Поліція заявила, що встановила підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва. Поліцейські встановили нібито одного з нападників. Ним виявився 29-річний житель Київської області. За даними поліції, раніше в 2016 році він нападав з ножем на киянина.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугаров.

Нападнику на журналістів на суді у справі Шеремета оголосили підозру Вбивство Шеремета: суд не розглянув апеляцію на арешт Антоненко
Новини України Павло Шеремет
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