Нападника на журналістів на суді у справі Шеремета відправили під домашній арешт

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Суд відправив підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду, де слухалася справа про вбивство Шеремета, під нічний домашній арешт

Суд 28 грудня відправив підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, під нічний домашній арешт. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

Повідомляється, що "суд обрав запобіжний захід підозрюваному в перешкоджанні діяльності, хуліганстві і погрози насильством журналісту. Фігурант знаходиться під нічним домашнім арештом".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру одному з учасників в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва на судовому засіданні у справі вбивства Шеремета.

За інформацією правоохоронців, дії підозрюваного висловилася в переслідуванні журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, а також хуліганських діях стосовно нього (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 і ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Поліція заявила, що встановила підозрюваного в нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва. Поліцейські встановили нібито одного з нападників. Ним виявився 29-річний житель Київської області. За даними поліції, раніше в 2016 році він нападав з ножем на киянина.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугаров.