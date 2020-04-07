Нападника на журналістів у Гідропарку відпустили під домашній арешт

Дніпровський райсуд Києва відпустив під домашній арешт нападника на журналістів в київському Гідропарку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що суд обрав такий запобіжний захід за клопотанням Київської місцевої прокуратури. Чоловікові повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності журналістів та насильстві щодо журналіста.

"Термін дії запобіжного заходу суд визначив до 3 червня 2020 включно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня на території столичного Гідропарку на знімальні групи телеканалів ZIK і "Еспрессо" напали під час підготовки репортажів про дотримання обмежень, встановлених на час дії карантину. Зокрема, один із спортсменів перешкоджав зйомці, намагався вихопити техніку, штовхав оператора та нецензурно лаявся.

Підозрюваного затримали на наступний день. Ним виявився житель Броварів, 1965 року народження. Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів. Особа другого нападника встановлюється, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.