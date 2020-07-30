Нападника на синагогу в Маріуполі оголосили в розшук

Фото: синагога в Маріуполі (ujew.com.ua)

Останній раз підозрюваного бачили поблизу селища Виноградне в Маріуполі

Поліція оголосила в розшук підозрюваного в нападі на синагогу в Маріуполі. Востаннє чоловіка бачили поблизу селища Виноградне в Маріуполі.

Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

Як зазначили поліції, підозрюваний переховується від правоохоронців.

"Юлій Цезар-Галарьирогайлальирозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, який обґрунтовано підозрюється в нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Центральним відділом поліції встановлюється місцезнаходження зловмисника, який скоїв замах на вбивство з хуліганських мотивів", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний має такі прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне, виголені на скронях. Використовує одяг різного кольору.

"Востаннє чоловіка бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік с. Сопіно з господарською сумкою в клітинку", - додали в поліції.

Правоохоронці зазначили, що підозрюваний може мати при собі ножа. У разі появи інформації про місцезнаходження чоловіка необхідно звернутися за телефонами: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 або 102.

Нагадаємо, 28 липня у Маріуполі невідомий озброєний сокирою скоїв напад на охоронця синагоги, останньому вдалося обеззброїти нападника, після чого чоловік зник.

Пізніше правоохоронці кваліфікували напад на синагогу як замах на умисне вбивство.