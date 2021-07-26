Нападали на чиновників та силовиків: затримано особливо небезпечну банду розбійників

У Київській області правоохоронці затримали банду розбійників, які нападали на чиновників, суддів та представників силових структур. Злочинці фільмували жертв на відео і спеціально відкрили власний Телеграм-канал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
Відомо, що розбійники здійснили понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Банда діяла з 2017 року, її ватажком виявився екс-працівник однієї із силових структур.
"Затримання особливо небезпечної банди розбійників…серед жертв нападників - чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, сьогодні відбудеться брифінг начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова щодо затримання злочинного угруповання.
Він розповість хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої домівки від злочинних посягань.
ЗАТРИМАННЯ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНОЇ БАНДИ РОЗБІЙНИКІВ! До уваги представників засобів масової інформації!!! 26 липня 2021 року відбудеться брифінг начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова щодо затримання озброєного злочинного угруповання, яке здійснило понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Серед жертв нападників – чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал. ОЗГ діяло з 2017 року. Ватажок - екс-працівник однієї із силових структур. Очільник поліції Київщини розповість хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої домівки від злочинних посягань. Початок заходу: 11:00 Місце події: місто Київ, Володимирська, 15 Головне управління Національної поліції в Київській області. Інформація та акредитація ЗМІ за тел: 271-63-82 #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Столичний регіон Цензор.НЕТ УНІАН УНН - Українські Національні Новини ТСН Телеканал ICTV Обозреватель Корреспондент Телеканал Інтер Телеканал Україна 24 канал Україна Надзвичайні новиниPosted by Поліція Київської області on Sunday, July 25, 2021