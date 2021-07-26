Нападали на чиновників та силовиків: затримано особливо небезпечну банду розбійників

Відомо, що розбійники здійснили понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Банда діяла з 2017 року, її ватажком виявився екс-працівник однієї із силових структур.

"Затримання особливо небезпечної банди розбійників…серед жертв нападників - чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, сьогодні відбудеться брифінг начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова щодо затримання злочинного угруповання.

Він розповість хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої домівки від злочинних посягань.