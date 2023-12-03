Нападение на туристов в Париже: есть погибший и раненые

В Париже неизвестный напал на прохожих. В результате есть погибший и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу AFP и министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в социальной сети X (Twitter).
По сообщениям французского агентства печати (AFP), нападавший был с радикальным исламистским взглядом.
"Злоумышленник, который зарезал человека в Париже, как сообщается, кричал "Аллах Акбар"", - сообщили в издании.
Позже министр внутренних дел Франции заявил об аресте нападавшего.
"Полиция только что мужественно арестовала нападавшего на прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Одному погибшему и одному раненому оказана помощь в Парижской пожарной бригаде. Пожалуйста, избегайте этого места", - написал на своей странице Дарманен.
В результате нападения в Париже погиб турист из Германии, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Франции.
"Второй человек получил ранения и находится на лечении", - добавили в полиции.
В сети появилось видео полицейской операции по задержанию нападавшего.
В полиции изданию AFP сообщили, нападавший родился во Франции и является французом. Подозреваемый известен радикальным исламизмом и психическими расстройствами.
В 2016 году нападавшего осудили за планирование другого нападения, он находился под надзором французских служб безопасности. При задержании он заявил полиции, что "расстроен" ситуацией в секторе Газа. Ранее он провёл во французской тюрьме четыре года за планирование теракта.
В октябре, уроженец России напал с ножом на школу в городе на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.
После в стране ввели режим повышенной террористической угрозы. Позже, министр транспорта заявил, что во Франции будут усиленно патрулировать железные дороги и аэропорты.
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