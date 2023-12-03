Нападение на туристов в Париже: есть погибший и раненые

По сообщениям французского агентства печати (AFP), нападавший был с радикальным исламистским взглядом.

"Злоумышленник, который зарезал человека в Париже, как сообщается, кричал "Аллах Акбар"", - сообщили в издании.

Позже министр внутренних дел Франции заявил об аресте нападавшего.

"Полиция только что мужественно арестовала нападавшего на прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Одному погибшему и одному раненому оказана помощь в Парижской пожарной бригаде. Пожалуйста, избегайте этого места", - написал на своей странице Дарманен.

В результате нападения в Париже погиб турист из Германии, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Франции.

"Второй человек получил ранения и находится на лечении", - добавили в полиции.

В сети появилось видео полицейской операции по задержанию нападавшего.

В полиции изданию AFP сообщили, нападавший родился во Франции и является французом. Подозреваемый известен радикальным исламизмом и психическими расстройствами.

В 2016 году нападавшего осудили за планирование другого нападения, он находился под надзором французских служб безопасности. При задержании он заявил полиции, что "расстроен" ситуацией в секторе Газа. Ранее он провёл во французской тюрьме четыре года за планирование теракта.

Теракты во Франции

В октябре, уроженец России напал с ножом на школу в городе на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.

После в стране ввели режим повышенной террористической угрозы. Позже, министр транспорта заявил, что во Франции будут усиленно патрулировать железные дороги и аэропорты.