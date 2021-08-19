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Наніс смертельну травму співробітнику УДО: в Києві чоловіка засудили до 7 років за ґратами

Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд столиці оголосив вирок колишньому професійному боксеру, який наніс смертельну травму співробітнику Управління державної охорони (УДО). Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Інцидент стався 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці. Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

"В ході конфлікту, чоловік наніс удар одному з пасажирів автомобіля в область правої частини обличчя – голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми. Від отриманої травми потерпілий помер на місці", - повідомили в прокуратурі.

Зловмисник, який виявився колишнім професійним боксером, з місця події зник.

Пізніше правоохоронці встановили, що потерпілий був співробітником Управління державної охорони.

У ході судового процесу обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав. Печерський районний суд столиці виніс обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві до шести років ув'язнення засудили екс-працівника райвідділу Управління поліції охорони, який наніс 11 ножових поранень своєму колезі.

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Київ