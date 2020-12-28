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В НАН розповіли, чи захищають від коронавірусу медичні маски

Автор: Уляна Безпалько, Андрій Козловський

Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко заявив, що медичні маски захищають людину від зараження коронавірусом. Вони також допомагають людині не чіпати себе за обличчя.

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Про це Сергій Комісаренко розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, коли людина торкається свого обличчя, особливо в зоні носа, вона може переносити вірус, який є на руках, і заражати себе.

"Нещодавно слухав прес-конференцію прем'єр-міністра Великобританії і його колег. У всіх виступаючих на кожній трибуні були три гасла: перше - мити руки, друге - одягати маску і не торкатися обличчя і третє - тримати дистанцію у шість футів, краще - два метри" - сказав Комісаренко.

Він також зазначив, що усі ці гасла є актуальними до вакцинації та після.

Нагадаємо, Комісаренко також заявив, що третя фаза клінічних випробувань продемонструвала, що вакцини від коронавірусу Pfizer, Moderna, AstraZeneca є високоефективними.

Крім того, у НАН назвали причини спаду коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку вірусу та виконують рекомендації спеціалістів.

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