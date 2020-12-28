В НАН розповіли, чи захищають від коронавірусу медичні маски

Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко заявив, що медичні маски захищають людину від зараження коронавірусом. Вони також допомагають людині не чіпати себе за обличчя.

Про це Сергій Комісаренко розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, коли людина торкається свого обличчя, особливо в зоні носа, вона може переносити вірус, який є на руках, і заражати себе.

"Нещодавно слухав прес-конференцію прем'єр-міністра Великобританії і його колег. У всіх виступаючих на кожній трибуні були три гасла: перше - мити руки, друге - одягати маску і не торкатися обличчя і третє - тримати дистанцію у шість футів, краще - два метри" - сказав Комісаренко.

Він також зазначив, що усі ці гасла є актуальними до вакцинації та після.

Нагадаємо, Комісаренко також заявив, що третя фаза клінічних випробувань продемонструвала, що вакцини від коронавірусу Pfizer, Moderna, AstraZeneca є високоефективними.

Крім того, у НАН назвали причини спаду коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку вірусу та виконують рекомендації спеціалістів.