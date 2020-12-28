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В НАН оцінили безпечність вакцин проти коронавірусу

Автор: Уляна Безпалько, Андрій Козловський

Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко вважає, що людям потрібно робити щеплення вакцинами від коронавірусу Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Третя фаза клінічних випробувань продемонструвала, що ці препарати є високоефективними.

Про це Сергій Комісаренко розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Навіть якщо є незначні побічні ефекти - іноді вони виникають - вони ніяким чином не можуть зрівнятися з тією шкодою й наслідками, які може принести саме захворювання COVID-19", - сказав Комісаренко.

Він також додав, що щеплення потрібно робити в присутності медичних працівників, які знають, як діяти якщо у людей є підозра на можливу гіперімунну реакцію, або алергічні прояви.

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Крім того, Комісаренко вважає, що людина, яка робить щеплення із наявною хворобою COVID-19, не завдає шкоди організму.

"Вакцинація не має активізувати зараження й перебіг захворювання, тим більше тоді, коли немає його проявів", - додав академік.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна вирішила проблему зі зберіганням вакцин від коронавірусу в низьких температурах.

Також РБК-Україна писало, що в країні за минулу добу підтвердили 4 385 нових випадків коронавірусу. Це мінімум з 6 жовтня.

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