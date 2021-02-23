В НАН назвали найнебезпечніше супутнє захворювання при COVID

Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при коронавірусі є діабет. Про це свідчить статистика летальних випадків в Україні.

"Найбільш небезпечними супутнім захворюванням при COVID-19, згідно зі статистикою летальних випадків в Україні, є діабет", - повідомили в НАН.

Наголошується, що летальність при захворюванні діабетом для всіх вікових груп становить 22%, а для вікової категорії 80+ - 46%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4 182 нових випадки коронавірусу. Також за вчора було зафіксовано 153 летальних випадки.

При цьому, згідно з прогнозом НАН, на початку березня в Україні може погіршитися COVID-статистика. За добу кількість нових випадків може зрости в середньому до 6820.

нагадаємо, сьогодні вранці в аеропорту "Бориспіль" прибуде перша партія вакцини від коронавірусу. Це буде 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області посилили карантин з-за погіршення ситуації з COVID - школи перевели на дистанційну форму навчання, а час роботи ресторанів скоротили.