Пытался задушить ремнем безопасности. На Буковине мужчина напал на представителей ТЦК

"Гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы, был задержан и передан военнослужащим ТЦК и СП. Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, совершил попытку удушения водителя ремнем безопасности", - пишет ТЦК.

С целью успокоения мужчины была вызвана следственно-оперативная группа. Военным вызвали экстренную медицинскую помощь.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - добавляет ТЦК.

Отмечается, что военные, которые получили травмы от нападающего стали в ряды Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабного вторжения российских террористов и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. Впрочем, по состоянию здоровья их перевели в ТЦК и СП.