Пытались украсть 200 тысяч долларов. В Одесе преступники напали на мужчину

В Одессе сообщено о подозрении правоохранителю и двум его сообщникам в совершении грабежа. Трое мужчин пытались украсть 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что трое мужчин планируют нападение на жителя Одессы, которое в ближайшее время получает в банковском учреждении большую сумму средств для приобретения недвижимости.

Подозреваемые, дождавшись, когда потерпевший снял со счета 200 тысяч долларов, напали на него в подъезде дома и избили. Забрав деньги, подельники попытались скрыться с места преступления на собственном авто, однако были задержаны правоохранителями.

В ходе обысков по месту жительства у мужчин изъяли огнестрельное оружие и мобильные телефоны. По ходатайству прокурора подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.