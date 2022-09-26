Пытались украсть 200 тысяч долларов. В Одесе преступники напали на мужчину

В Одессе сообщено о подозрении правоохранителю и двум его сообщникам в совершении грабежа. Трое мужчин пытались украсть 200 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
В правоохранительные органы поступила информация о том, что трое мужчин планируют нападение на жителя Одессы, которое в ближайшее время получает в банковском учреждении большую сумму средств для приобретения недвижимости.
Подозреваемые, дождавшись, когда потерпевший снял со счета 200 тысяч долларов, напали на него в подъезде дома и избили. Забрав деньги, подельники попытались скрыться с места преступления на собственном авто, однако были задержаны правоохранителями.
В ходе обысков по месту жительства у мужчин изъяли огнестрельное оружие и мобильные телефоны. По ходатайству прокурора подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, что правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области задержали участников преступной организации, которые выдавали себя добровольцами из терробороны.
Также сообщалось, что представители Госпогранслужбы Украины задержали в Харьковской области автомобиль с серьезным арсеналом трофейного оружия.
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