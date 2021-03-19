"Нам потрібен час": скандинавські країни утримуються від використання вакцини AstraZeneca

"Нам потрібен час, аби розібратися із цим", - сказав у п'ятницю журналістам голова Данського органу охорони здоров'я Сорен Бростром.

Минулого тижня кілька європейських країн припинили використання вакцини після повідомлень про рідкісні випадки утворення тромбів у деяких людей після щеплення.

У п’ятницю майже десяток з них відновили щеплення за рекомендацією EMA.

"Це не змінює того факту, що на основі принципу обережності ми продовжуємо свою паузу, оскільки нам потрібно краще розібратися, аби ми могли з упевненістю сказати, що рекомендуємо цю вакцину", - сказав Бростром.

Фінляндія, яка раніше не призупиняла дію вакцини, заявила, що припинить використання препарату AstraZeneca на час розслідування двох підозрілих випадків утворення тромбів.

"Після проведення розслідування ми можемо краще інформувати людей про ризик, пов'язаний з вакциною, якщо він існує", - сказав Танелі Пуумалайнен, головний лікар Фінського інституту охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Органи охорони здоров’я у всіх чотирьох північних країнах заявили, що планують прийняти рішення щодо майбутнього використання вакцини AstraZeneca наступного тижня.

Наразі Норвегія повідомляла про п’ять випадків утворення тромбів, кровотеч та низького рівня тромбоцитів у вакцинованих цим препаратом. Один з пацієнтів помер.

Шоста людина, яка також отримала вакцину, померла від крововиливу в мозок та низький вміст тромбоцитів.

"Ці випадки рідкісні, але дуже серйозні. Ми не можемо виключати, що ці випадки можуть бути пов'язані з вакциною AstraZeneca", - заявило Норвезьке агентство з лікарських засобів.

Швеція також розглядає поодинокі випадки утворення тромбів та проблеми з згортанням крові серед людей, які отримали вакцину, включаючи два випадки смерті. При цьому влада заявила, що будь-який можливий зв'язок із щепленнями залишається невизначеним.

"Ми вже знаємо, що у нас є досить багато людей, які почали вагатись щодо вакцини", - заявив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

"Надзвичайно важливо, щоб ми могли чітко повідомляти про те, як і чому ми продовжуємо використовувати (вакцину AstraZeneca)", - сказав він.

За останні тижні у Швеції, Фінляндії та Норвегії спостерігається стрімкий ріст випадків захворювання на COVID-19. Данія пішла на локдаун.