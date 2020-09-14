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Податками росіян оплатять наші побої: Тіхановська про кредит Путіна

Автор: Андрій Козловський

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська відреагувала на домовленість президента Білорусі Олександра Лукашенка та його російського колеги Володимира Путіна щодо кредиту. Вона вважає, що податками росіян оплатять побої білоруських протестувальників.

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Про це повідомляє прес-служба політика.

Тіхановська сподівається, що Путін розуміє, що саме Лукашенко буде віддавати цей кредит, а не народ Білорусі.

"Мій коментар - це звернення до громадян Росії:" Дорогі росіяни! Вашими податками будуть оплачені наші побої. Ми впевнені, що ви цього не хотіли б", - сказала вона.

Тіхановська також зазначила, що це може продовжити агонію Лукашенка, але перемозі народу запобігти не зможе.

Нагадаємо, Росія дасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.

Також РБК-Україна писало, що перед зустріччю лідерів Росії та Білорусі Тіхановська заявила, що всі договори Путіна і Лукашенка на сьогоднішній зустрічі в Сочі будуть переглянуті, оскільки чинний президент Білорусі нелегітимний.

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