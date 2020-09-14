Податками росіян оплатять наші побої: Тіхановська про кредит Путіна

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська відреагувала на домовленість президента Білорусі Олександра Лукашенка та його російського колеги Володимира Путіна щодо кредиту. Вона вважає, що податками росіян оплатять побої білоруських протестувальників.

Про це повідомляє прес-служба політика.

Тіхановська сподівається, що Путін розуміє, що саме Лукашенко буде віддавати цей кредит, а не народ Білорусі.

"Мій коментар - це звернення до громадян Росії:" Дорогі росіяни! Вашими податками будуть оплачені наші побої. Ми впевнені, що ви цього не хотіли б", - сказала вона.

Тіхановська також зазначила, що це може продовжити агонію Лукашенка, але перемозі народу запобігти не зможе.

Нагадаємо, Росія дасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.

Також РБК-Україна писало, що перед зустріччю лідерів Росії та Білорусі Тіхановська заявила, що всі договори Путіна і Лукашенка на сьогоднішній зустрічі в Сочі будуть переглянуті, оскільки чинний президент Білорусі нелегітимний.