"Податок на Google", в'язниця за брехню в деклараціях і нова партія вакцини AstraZeneca: новини за 3 червня

Верховна рада повернула в'язницю за брехню в деклараціях, Україна вводить "податок на Google", в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. Детальніше про те, що сталося в четвер, 3 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях. Йдеться про проект закону №4651.

Закон вносить зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування передбачили обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо зазначені особи не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Тітушки на БТР і погроми з постраждалими: на ринку "Столичний" сталися сутички (відео)

У Києві на територію ринку "Столичний" 3 червня увірвалися невідомі люди в балаклавах, камуфляжі та бронежилетах зі зброєю, які також привезли з собою бронетехніку - БТР. "Тітушки" перекрили входи та виходи на базарі, який є одним з найбільших у столиці. Деяку продукцію продавців нападнии розтрощили кувалдами, битами та сокирами.

На місце прибули правоохоронці, які оточили торговий павільйон "Овочі - фрукти", щоб убезпечити фермерів від "тітушок". Серед них є постраждалі. Після появи спецназу поліції та Нацгвардії невідомі озброєні люди почали поступово залишати територію приміщення.

За даними адміністрації оптового ринку сільськогосподарської продукції, з ранку почалася спроба силового рейдерського захоплення. За словами юриста, ситуація відбувається на грунті права власності, і конфлікт має юридичний характер.

"Податок на Google" в Україні: хто, скільки і за що буде платити

Верховна рада ухвалила закон про так званий "податок на Google". Документ вводить європейські норми та зобов'язує міжнародні інтернет-компанії сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

У Верховній раді запевняють, що цей закон не вплине на звичайних користувачів.

В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca

Сьогодні, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. В країну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу.

Повідомляється, що цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

Шукають третю добу. ДПСУ досі не з'ясувала, де зниклий в Одесі офіцер

В Одесі третю добу шукають зниклого офіцера Державної прикордонної служби Олексія Черткова. Наразі місцезнаходження начальника штабу Одеського загону Морської охорони невідоме.

Як зазначили в прикордонній службі, ситуація, яка склалася зі зникненням офіцера, є надзвичайно нестандартною.Водночас жодні версії в інтересах слідства не розголошуються.

Суд арештував майно нардепа М'ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн гривень податків

Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

За інформацією РБК-Україна, мова йде про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М'ялика. Згідно з декларацією, він також має дуже багато квартир.

У Києві перейменують низку вулиць: список нових назв

Комісія з питань найменувань Київської міської державної адміністрації ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Також у столиці буде перейменовано низку вулиць та провулків.

Україна мінімально обіграла Північну Ірландію, маючи повну перевагу

Збірна України переграла Північну Ірландію в товариському матчі. За весь поєдинок трапився тільки один гол.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Дощі не відступають: які області продовжити заливати

Погода в Україні в п'ятницю, 4 червня, в декількох областях країни буде несприятлива. Синоптики прогнозують дощі та низьку температуру повітря.

Східні області країни залишаться в зоні дії циклону і там синоптики прогнозують дощі, сильний штормовий вітер і низьку температуру повітря. На півдні заливати дощами буде Крим і Херсонську область.