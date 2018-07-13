Готівковий курс долара в продажу дещо підвищився

Курс євро знизився на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 липня 2018 року, об 11:45 курс долара в продажу підвищився на 4 копійки - до 26,32 гривень, у купівлі курс долара знизився на 1 копійку - до 26,09 гривень за долар. Порівняно з даними 12 липня курс євро в продажу знизився на 5 копійок - до 30,86 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 - 26,22 (25,35 - 26,20 - 12 липня), продажу 26,25 - 26,75 (26,20 - 26,75 - 12 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0974 (26,1010 - 12 липня), продажу - 26,3269 (26,2897 - 12 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,88 - 30,65 (29,94 - 30,70 - 12 липня), продажу - 30,58 - 31,50 (30,62 - 31,70 - 12 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,3776 (30,4428 - 12 липня), продажу - 30,8656 (30,9168 - 12 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,850 - 4,140 (2,000 - 4,140 - 12 липня), продажу - 4,100 - 5,000 (4,050 - 5,800 - 12 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,841 (3,832 - 12 липня), продажу 4,303 (4,274 - 12 липня) за 10 рублів.