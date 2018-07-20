Готівковий курс долара в продажу не змінився

Курс євро виріс на 1 копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 липня 2018 року, в 11:40 курс долара в продажу не змінився порівняно з попереднім днем і склав 26,50 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки - до 26,29 гривень за долар. Порівняно з даними 19 липня курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 31,04 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,55 - 26,41 (25,60 - 26,40 - 19 липня), продажу 26,40 - 26,90 (26,40 - 26,90 - 19 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,2998 (26,2777 - 19 липня), продажу - 26,5094 (26,5049 - 19 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,75 (30,00 - 30,78 - 19 липня), продажу - 30,75 - 31,75 (30,75 - 31,80 - 19 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,5130 (30,4598 - 19 липня), продажу - 31,0448 (30,9929 - 19 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,110 (2,800 - 4,130 - 19 липня), продажу - 4,100 - 5,000 (4,110 - 5,000 - 19 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,815 (3,813 - 19 липня), продажу 4,237 (4,242 - 19 липня) за 10 рублів.