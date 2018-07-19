Готівковий курс долара в продажу ще трохи підвищився

Курс євро виріс на 12 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу підвищився на 16 копійок - до 26,50 гривень, курс купівлі долара виріс на 11 копійок - до 26,27 гривень за долар. Порівняно з даними 18 липня курс євро у продажу виріс на 12 копійок - до 30,99 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,60 - 26,40 (25,40 - 26,27 - 18 липня), продажу 26,40 - 26,90 (26,27 - 26,80 - 18 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,2777 (26,1646 - 18 липня), продажу - 26,5049 (26,3390 - 18 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,78 (29,89 - 30,71 - 18 липня), продажу - 30,75 - 31,80 (30,60 - 31,30 - 18 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4598 (30,4168 - 18 липня), продажу - 30,9929 (30,8787 - 18 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,130 (2,800 - 4,130 - 18 липня), продажу - 4,110 - 5,000 (4,130 - 5,000 - 18 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,813 (3,835 - 18 липня), продажу 4,242 (4,251 - 18 липня) за 10 рублів.