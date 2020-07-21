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Нарешті: Настя Каменських показала "вагітний животик" на відео

 

Українську співачку запідозрили у вагітності

Настя Каменських в Instagram повторила легендарний танець з кліпу до нашумілої пісні Elefante. Кліп вже зібрав понад 87 мільйонів переглядів на YouTube. Українська артистка вирішила порадувати фанатів і перезняла танець, але особливо уважні шанувальники дивилися не на рухи співачки, а на кругленький животик і припустили, що знаменитість – вагітна. Відео "вагітної" Насті Каменських, яка повторює рухи з кліпу Elefante, опубліковано на її сторінці в Instagram.

Як розповіла сама артистка, відео було приурочене до чергових рекордів кліпу Elefante.

"Вібрації Elefante продовжують качати світ! 87 мільйонів переглядів на YouTube і понад 2 мільйони відео #TikTok", - підписала опублікований відеоролик артистка.

Однак шанувальників хвилює зовсім не її перемоги. Багато хто звернув увагу на те, що артистка ретельно намагається приховати помітно кругленький животик.

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У коментарях під відео фанати стали сперечатися стосовно вагітності артистки, однак більшості здалося, що фігура артистки останнім часом суттєво змінилася.

  • Тільки мені здалося, що Настя вагітна?)
  • По сторіз і фото давно помітила, що вона округлилася! Дівчинку чекають, думаю!
  • Не тільки вам) давно вже здається) будемо раді новині).
  • На цьому відео видно.
  • Кофту пов'язала, щоб приховати, але так тільки підкреслила).
  • Всі будемо раді такій новині.

Скріншоти коментарів

На знімках того ж дня видно, що Настя Каменських намагається приховувати фігуру за допомогою ракурсів і одягу.

Нагадаємо, що раніше босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою.

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