Нарешті: Настя Каменських показала "вагітний животик" на відео

Настя Каменських в Instagram повторила легендарний танець з кліпу до нашумілої пісні Elefante. Кліп вже зібрав понад 87 мільйонів переглядів на YouTube. Українська артистка вирішила порадувати фанатів і перезняла танець, але особливо уважні шанувальники дивилися не на рухи співачки, а на кругленький животик і припустили, що знаменитість – вагітна. Відео "вагітної" Насті Каменських, яка повторює рухи з кліпу Elefante, опубліковано на її сторінці в Instagram.

Як розповіла сама артистка, відео було приурочене до чергових рекордів кліпу Elefante.

"Вібрації Elefante продовжують качати світ! 87 мільйонів переглядів на YouTube і понад 2 мільйони відео #TikTok", - підписала опублікований відеоролик артистка.

Однак шанувальників хвилює зовсім не її перемоги. Багато хто звернув увагу на те, що артистка ретельно намагається приховати помітно кругленький животик.

У коментарях під відео фанати стали сперечатися стосовно вагітності артистки, однак більшості здалося, що фігура артистки останнім часом суттєво змінилася.

Тільки мені здалося, що Настя вагітна?)

По сторіз і фото давно помітила, що вона округлилася! Дівчинку чекають, думаю!

Не тільки вам) давно вже здається) будемо раді новині).

На цьому відео видно.

Кофту пов'язала, щоб приховати, але так тільки підкреслила).

Всі будемо раді такій новині.

Скріншоти коментарів

На знімках того ж дня видно, що Настя Каменських намагається приховувати фігуру за допомогою ракурсів і одягу.

Нагадаємо, що раніше босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою.