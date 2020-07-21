Нарешті: Настя Каменських показала "вагітний животик" на відео

Українську співачку запідозрили у вагітності
Настя Каменських в Instagram повторила легендарний танець з кліпу до нашумілої пісні Elefante. Кліп вже зібрав понад 87 мільйонів переглядів на YouTube. Українська артистка вирішила порадувати фанатів і перезняла танець, але особливо уважні шанувальники дивилися не на рухи співачки, а на кругленький животик і припустили, що знаменитість – вагітна. Відео "вагітної" Насті Каменських, яка повторює рухи з кліпу Elefante, опубліковано на її сторінці в Instagram.
Як розповіла сама артистка, відео було приурочене до чергових рекордів кліпу Elefante.
"Вібрації Elefante продовжують качати світ! 87 мільйонів переглядів на YouTube і понад 2 мільйони відео #TikTok", - підписала опублікований відеоролик артистка.
Однак шанувальників хвилює зовсім не її перемоги. Багато хто звернув увагу на те, що артистка ретельно намагається приховати помітно кругленький животик.
У коментарях під відео фанати стали сперечатися стосовно вагітності артистки, однак більшості здалося, що фігура артистки останнім часом суттєво змінилася.
Скріншоти коментарів
На знімках того ж дня видно, що Настя Каменських намагається приховувати фігуру за допомогою ракурсів і одягу.
Нагадаємо, що раніше босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою.