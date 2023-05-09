Приказывал убивать украинцев. В параде в Хабаровске принял участие российский полковник Омурбеков

Позже один из военнослужащих его подразделения, Даниил Фролкин, признался, что в одном из оккупированных в Украине сел убил мирного жителя. По его словам, Омурбеков избивал и унижал солдат.

"Этому командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем. Омурбеков после этого начал пацанов бить, вроде они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, другому пистолет приставил ко лбу, сказал: "Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет", - рассказывал Фролкин.

Оккупант рассказал, что во время оккупации Омурбеков "просидел в подвале школы", там находился их штаб. Кроме того, полковник передавал командованию ложную информацию о вымышленных успехах бригады.

Позже еще несколько российских военных рассказали, что Омурбеков предписывал убивать "всех, у кого телефоны найдете". Он также предписывал обстрелять несколько машин с гражданскими.

В Украине Омурбеков получил ранения и вернулся в Россию, где ему было присвоено звание героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".