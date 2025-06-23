По приказу Путина. Малюк рассказал, как россияне пытались убить Гордона

"Гордон триггерит россиян. У него большая категория зрителей, находящихся и в России, и на временно оккупированных территориях. По Гордону работали две сети, о которых мы можем говорить", - подчеркнул Малюк.

Первая сеть

По словам главы СБУ, первую сеть, которая пыталась ликвидировать Гордона, возглавлял бывший нардеп-регионал родом из Полтавской области.

Речь о Грушевском Виталие Анатольевиче.

Фото: задержание группировки, которая готовила покушение на Гордона (t.me/SBUkr)

Нардеп по указаниям ФСБ осуществлял визуальное наблюдение. У него было несколько помощников, среди которых, в частности, оказались журналисты. Они выполняли отдельные задачи, а в дальнейшем пошли на сделку и дали детальные показания украинским правоохранителям.

"Замысел какой был - это сработать самодельным взрывным устройством или организовать ракетно-шахедный удар. Но в случае, когда полностью подтвердят пребывание Дмитрия Гордона в соответствующем доме", - рассказал Малюк.

Сеть подготавливалась к покушению долго. Для наблюдения они использовали, в частности, видеорегистраторы - напротив офиса припарковали машину с видеорегистратором. Они следили, когда Гордон приезжает и уезжает, а также "топтались" возле дома журналиста.

На тот момент СБУ уже следила за бывшим нардепом, поскольку его подозревали в организации подрыва железной дороги в Полтавской области. В итоге преступную группу задержали.

Вторая сеть

Малюк уточнил, что второй сетью оказалась дагестанское этнонациональное преступное сообщество, которое работало на ФСБ.

Фото: СБУ задержала дагестанских преступников (t.me/SBUkr)

"Лидеру этой группы в России была создана соответствующая легенда. Он там в розыске находится, якобы в плохих отношениях с правоохранительной системой, с ФСБ. Его отправили сюда далеко до полномасштабной войны. Он все время выполнял задачи ФСБ, делал это очень профессионально, очень законспирировано", - рассказал Малюк.

В Украине главарь банды вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД. При этом Россия дала ему деньги, чтобы он организовал службу такси для прикрытия и слежки за объектами, оборудовав все машины видеорегистраторами.

Злоумышленник следил за маршрутами передвижения Гордона, местами его нахождения и проживания. Также он подыскивал для одного из вариантов ликвидации мотоцикл.

"Если Дмитрий был бы один, то планировали убить коротким пистолетом, если с охранником - то длинным оружием, то есть автоматом, а затем добить пистолетом", - рассказал глава СБУ.

Такую группу уже задержали, преступники дают показания. Ее лидер признал, что готовил покушение на Гордона по указанию России. За это ему обещали 400 тысяч долларов.

По словам Малюка, Гордона активно смотрят в России и на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому он "конкретно триггерит" россиян.

"В 2023 году Путин подписал распоряжение, которым дал задачу организовывать террористические акты в Украине, в том числе этот и все, о которых мы сегодня говорили. Чтобы создавать в Украине "диверсионный шум", - обратил внимание глава СБУ.