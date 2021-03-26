Ми перебуваємо на початку третьої хвилі коронавірусу, - глава Єврокомісії

Вона зазначила, що Євросоюз на цей час отримав 88 млн доз вакцин від коронавірусу, а зроблено всього 62 млн ін'єкцій.

"Ми знаходимося на початку третьої хвилі (коронавірусу - ред.) в Європі. У багатьох країнах-членах Євросоюзу число випадків інфікування знову зростає, в основному через варіант B. 1.1.7 (британський штам коронавірусу - ред.), який зараз є майже в кожній країні ЄС", - заявила фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) скликає на 29 березня спеціальну групу експертів для внесення додаткових матеріалів до оцінки COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Експерти в сфері медицини нададуть дані щодо потенційних ризиків після використання препарату.

Нагадаємо, американський мільярдер, філантроп і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс назвав помилки світових лідерів у боротьбі з пандемією коронавірусу, які призвели до сплеску COVID-19 і стали причиною локдаунів.