Наглый дебютант хоккейного чемпионата Украины получил техническое поражение: что произошло

Злосчастный матч состоялся 3 февраля в киевском Дворце спорта. Встреча была прервана на 51-й минуте при счете 2:2, поскольку хоккеисты "Кэпиталз" ушли с площадки из-за несогласия с судейством.

Столичная команда решила устроить протест после ряда решений рефери, в том числе и главного судьи Андрея Кичи. Тренерский штаб "Кэпиталз" не согласился с удалениями до конца поединка защитника Павла Тарана и нападающего Сергея Черненко. Первый получил бан в конце стартового периода, а второй – в финальной 20-минутке.

КДК федерации изучил все материалы дела и вынес строгий приговор. Оба хулигана "Кэпиталз" получили дополнительную дисквалификацию, клуб наказан техническим поражением, руководство обязано выплатить штраф. Кроме того, повторение демарша автоматически приведет к исключению команды из чемпионата.

Список наказаний "Киев Кэпиталз" от КГК ФХУ: