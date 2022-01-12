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"Нафтогаз" забезпечив десяту частину усіх надходжень до держбюджету в 2021 році, - Вітренко

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Київ, Середа 12 січня 2022 11:45
"Нафтогаз" забезпечив десяту частину усіх надходжень до держбюджету в 2021 році, - Вітренко Фото: голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Нафтогаз" у 2021 році сплатив 116 млрд грн податків та зборів. Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України. Майже стільки було спрямовано на потреби Міністерства оборони у 2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"Завдяки змінам у підходах до керівництва компанії, починаючи з 2-го кварталу 2021 року нам вдалося покращити фінансові результати роботи і збільшити платежі до держбюджету. Нагадаю, що у 2020 році і в 1-му кварталі 2021 року "Нафтогаз", на жаль, був збитковим, що призвело до змін у його керівництві. Вже за 2-й квартал 2021 року компанія показала прибуток у фінансовій звітності, огляд якої на відповідність міжнародним стандартам зробив міжнародний аудитор", - пише Вітренко.

За його словами, відрахування в держбюджет у 2020 році включали ще й дивіденди (розподіл прибутку) за 2019 рік. Прибуток тоді фактично забезпечив один напрям діяльності - транзит, без надходжень від якого, включно з надходженнями за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" був би збитковим і у 2019 році. З 2020 року діяльність з транспортування газу була відокремлена від "Нафтогазу".

"І хоча в 2014-2019 роках я безпосередньо відповідав саме за цей напрям, транзит, включно зі Стокгольмським арбітражем, а в 2020 році я взагалі залишив "Нафтогаз", я не знімаю з себе відповідальність за тогочасні результати роботи компанії, які могли бути кращими. Якщо повернутися у 2021 рік, то попри всі закиди щодо витрачання "Нафтогазом" державних коштів, цього року ми довели протилежне. Національна компанія не тільки не взяла з державної казни жодної копійки, а й повністю сплатила всі податки, збільшивши платежі в держбюджет", - наголосив Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко припускає, що російський газопровід "Північний потік-2" не запуститься ніколи.

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