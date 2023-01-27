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Нефть дорожает на фоне данных по COVID-19 в Китае

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Токио, Пятница 27 января 2023 08:27
Нефть дорожает на фоне данных по COVID-19 в Китае Фото: Цены на нефть выросли 27 января из-за сокращения случаев COVID-19 в Китае (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в пятницу, 27 января, на фоне более сильного, чем ожидалось, экономического роста в США и надежд на быстрое восстановление спроса в Китае, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 и смертность от него снизились по сравнению с пиковыми уровнями прошлого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,34% до 87,77 долларов за баррель, в то время как нефть WTI выросла на 0,42 до 81,35 долларов за баррель. Оба эталона выросли более чем на 1% в четверг.

"У нефти могут возникнуть проблемы с какими-либо существенными движениями к концу недели, поскольку многие трейдеры будут ждать, чтобы увидеть, что произойдет с двумя крупными событиями на следующей неделе: виртуальным совещанием ОПЕК+ по добыче и решением ФРС", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA. .

Рост цен на американскую нефть был ограничен ростом запасов на 4,2 млн баррелей в Кушинге, центре ценообразования нефтяных фьючерсов на NYMEX.

Тем не менее, нефтяные рынки были поддержаны широким оптимизмом в первый день работы китайских фондовых рынков после праздников, поскольку возобновление работы в Китае по-прежнему играет важную роль в повышении перспектив спроса, сказала Тина Тэнг, аналитик CMC Markets.

Число случаев COVID-19 в Китае снизилось на 72% по сравнению с пиковым значением в начале этого месяца, в то время как ежедневная смертность среди пациентов с COVID-19 в больницах снизилась на 79% по сравнению с пиковым значением, что указывает на нормализацию китайской экономики и повышает ожидания восстановления спроса на нефть.

"Краткосрочный фактор роста заключается в том, что недавний сбой на нефтеперерабатывающих заводах в США способствовал росту цен на бензин, хотя запасы сырой нефти в США достигли 16-месячного максимума", - сказала Тэнг.

Напомним, цены на нефть 24 января выросли до максимума с начала декабря. На цены повлияли надежи на восстановление спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера Китая.

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